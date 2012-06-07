Цена нефти марки Brent превысила отметку 100 долларов за баррель

На мировых торгах в четверг, 7 июня, цены на нефть растут на фоне данных Минэнерго США о сокращении запасов сырья в стране.

Так, стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже повысилась на 0,5 доллара, или на 0,59%, - до 85,52 доллара за баррель.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличилась на 0,28 доллара, или на 0,28%, - до 100,92 доллара за баррель.

В четверг стало известно, что коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 1 июня, снизились на 111 тысяч баррелей, или на 0,03%, - до 384,629 миллиона баррелей.

Также участники торгов обратили внимание на заявления главы Европейского центробанка Марио Драги о том, что решение по базовой ставке, которая в итоге была сохранена на отметке 1%, не было единогласным - в ходе заседания регулятора некоторые его участники выступали за снижение индикатора.

Кроме того, зампредседателя Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен (Janet Yellen) заявила, что регулятор остается открытым для дополнительного смягчения кредитно-денежной политики в случае ухудшения экономических перспектив, передает Bloomberg.