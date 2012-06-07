Соглашение о предоставлении «Газпромом» аванса на 2 млрд долл. за транзит газа подписано - Миллер

Подписано соглашение о предоставлении «Газпромом» аванса в размере 2 млрд долл. НАК «Нафтогаз Украины» за транзит газа.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер.

«Подписано соглашение о предоставлении «Газпромом» аванса в размере 2 млрд долларов НАК «Нафтогаз Украины» за транзит газа», - сказал А.Миллер.

Он подчеркнул, что, без сомнения, данное соглашение является принципиально важным для обеспечения закачки газа в подземные хранилища Украины в необходимом объеме для прохождения осенне-зимнего периода 2012-2013 гг.

«Это очень хорошая новость для наших европейских партнеров, для наших потребителей, поскольку полные украинские подземные хранилища - это надежная гарантия транзита российского газа предстоящей зимой. Украина получила все необходимые финансовые, оборотные средства для успешной закачки», - сообщил глава «Газпрома».

Как сообщал УНИАН, 4 июня глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что «Газпром» в ближайшие дни может оформить аванс за транзит газа через Украину в размере 2 млрд долл., чтобы на эти деньги НАК «Нафтогаз Украины» закачал в свои подземные хранилища газ и смог обеспечить его бесперебойные поставки в Европу.

В конце мая НАК «Нафтогаз Украины» предложил «Газпрому» заключить допсоглашение об использовании украинских ПХГ для обеспечения поставок российского газа в Европу. Также он сообщил, что в 2012 году закачка газа в ПХГ будет происходить исключительно в объемах, необходимых для обеспечения собственных нужд Украины, о чем «Газпром» был уведомлен официальным письмом от 18 мая 2012 года.