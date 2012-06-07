Фирташ подтверждает намерение участвовать в приватизации облгазов

Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ подтвердил намерение участвовать в приватизации облгазов, однако отметил, что пока условия приватизации ему не ясны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге журналистам.

«Мы будем участвовать (в приватизации). Конкурентов мы знаем», - сказал Д.Фирташ.

При этом он отметил, что Фонд государственного имущества не определил условия продажи.

«Еще нет понимания до конца, как Фонд госимущества будет разбивать пакеты, при каких условиях и как они будут их продавать. У нас нет еще полной информации. Но участвовать будем, если это будет (приватизация), – это точно», - сказал бизнесмен.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим постановлением от 10 октября 2011 г. поручил НАК «Нафтогаз Украины» передать государственные пакеты акций 48 предприятий по газоснабжению и газификации из уставного капитала компании Фонду госимущества Украины для их последующей приватизации.

Как и в случае с энергоснабжающими и энергогенерирующими компаниями, государство оставит в своей собственности 25%-ный пакет акций гор- или облгазов.

При этом там, где НАК «Нафтогаз Украины» принадлежит менее 25% акций гор- и облгаза, эти пакеты будут реализовываться целиком.

Фонд государственного имущества Украины планировал в мае 2012 года начать приватизацию госпакетов газораспределяющих и газоснабжающих предприятий (гор- и облгазов).

По состоянию на 15 мая т.г. передано НАК «Нафтогаз Украины» и размещено на счете в ценных бумагах Фонда госимущества у хранителя АО «Укрэксимбанк» 40 пакетов акций газораспределительных и газоснабжающих компаний.