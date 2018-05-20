Аванс "Газпрома" – решение собственных финансовых проблем руками "Нафтогаза"

Снижение цены российского газа, что является чуть ли не основной ставкой правящей команды для победы на предстоящих в парламент выборах, остается под большим вопросом. Ранее прогнозировался к октябрю «подарок» России для «регионалов» в виде скидки, но до сих пор вопрос остается неразрешенным. Киев раздумывает над поступающими из Кремля предложениями, которые сводятся к вступлению в Таможенный союз и далее в Евразийское объединение, а также к переподчинению нашей газотранспортной системы. И первое, и второе лишит нынешнюю власть контроля над страной. Осознание будущего «рабства» и сдерживает ее от подобных шагов. Поговаривали и о том, что в обмен на снижение цены газа предлагалось Москве сделать русский вторым государственным языком в Украине, но, видимо, получение собственности для Кремля куда важнее. А пока Украине приходится выживать с самой высокой в Европе ценой газа, которая давно перевалила за 400 долларов. С другой стороны, Украина стала самым привлекательным в смысле прибыльности рынком для России, что и объясняет ее «газовую» непреклонность. Переговоры продолжаются, их «прогресс» преподносят в виде неких телодвижений, к примеру, распиаренного авансового платежа «Газпрома» за транзит газа. Хотя эта практика действует давно…

С 2009 года «Газпром» предоставлял «Нафтогазу» авансовый платеж на транзит газа. Платежи не редко шли «взахлест» - объем поставок газа в Европу в связи с погодными условиями мог быть меньше запланированного, тогда часть перечисленных средств переходила в счет будущего транзита и т.д. Но, по кулуарным слухам, в этом году российский монополист заартачился, и вопрос авансового платежа повис в воздухе. В конце мая (23 числа) «Нафтогаз» обратился в «Газпром» с предложением заключить дополнительное соглашение об использовании украинских подземных хранилищ для обеспечения поставок российского газа в Европу. В обращении также говорилось, что в 2012 году закачка газа в ПХГ будет происходить исключительно в объемах, необходимых для обеспечения собственных нужд Украины, о чем «Газпром» был уведомлен официальным письмом от 18 мая 2012 года.

Через две недели глава российского газового холдинга Алексей Миллер заявил, что «Газпром» в ближайшие дни может оформить аванс за транзит газа через Украину в размере 2 млрд долл.

Все было преподнесено как спасательный круг. «У нас есть понимание, что у «Нафтогаза» должны появиться финансовые ресурсы для закачки газа в ПХГ. Такое решение может быть найдено, мы могли бы проавансировать «Нафтогазу Украины» то, что мы должны заплатить за транзит, - примерно 2 миллиарда долларов, чтобы они использовали их на закачку должных объемов газа в ПХГ. Есть понимание, что мы в ближайшие дни такую договоренность оформим», - сказал Миллер. При этом он подчеркнул, что никаких уступок по цене и контрактным объемам для закачки газа в ПХГ компания предоставлять не будет.

*** Украинская сторона неоднократно заявляла о намерении сократить закупки газа в РФ в этом году до 27 млрд куб. м с предусмотренных контрактом 52 млрд куб. м. 31 мая А.Миллер заявил, что недостаточный темп закачки газа в украинские хранилища ставит под угрозу стабильное обеспечение Европы газом будущей зимой. По данным Госстата, Украина в январе-марте 2012 года сократила импорт газа из Российской Федерации в 2,1 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 8,547 млрд куб. м. В денежном выражении в январе-марте т.г. Украина сократила импорт газа из Российской Федерации на 24,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 3,573 млрд долл. В І квартале 2012 года Украина импортировала природный газ только из Российской Федерации.

О том, что в кулуарах говорят вполне правдивые вещи, свидетельствует и тот факт, что после заявления Миллера министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко отметил, что Украина изучит предложения Российской Федерации. «Мы изучим все предложения наших партнеров… Это не вопрос, если деньги дадут – надо посмотреть. Это то же самое, в принципе - что они нам дают деньги, что они хранят газ», - сказал Бойко.

То есть спор по данному поводу имел место. 7 июня он разрешился. Соглашение о предоставлении «Газпромом» аванса в размере 2 млрд долл. «Нафтогазу» за транзит газа подписано. Правда, об этом первыми заявили россияне. Видимо, наше энергетическое ведомство не слишком высоко ценит «добрый жест» соседей.

А вот Миллер считает, что «это очень хорошая новость для наших европейских партнеров, для наших потребителей, поскольку полные украинские подземные хранилища - это надежная гарантия транзита российского газа предстоящей зимой. Украина получила все необходимые финансовые, оборотные средства для успешной закачки».

Между тем, эксперт по энергетическим вопросам Богдан Соколовский уверен, что 2 миллиарда долларов авансом – тактическое достижение "Нафтогаза Украины" и стратегический выигрыш "Газпрома".

По его словам, сокращение "Нафтогазом" объемов закачивания российского газа в украинские ПХГ – вынужденная мера, а не шантаж кого бы то ни было, как это пытается представить "Газпром" европейцам. Заблаговременное сообщение "Нафтогазом" об этом (когда еще есть время исправить ситуацию с буферным газом в ПХГ) "можно расценивать как проявление серьезного и ответственного подхода компании как к "Газпрому", так и к европейским потребителям".

"В то же время предложение "Нафтогаза", чтобы "Газпром" хранил свой газ в украинских ПХГ, скорее, было тактическим шагом, чтобы заставить его авансом заплатить за транзит газа, что позволяет украинской компании отсрочить на несколько месяцев решение острых финансово-технических проблем", - считает эксперт.

Следовательно, как отмечает эксперт, готовность "Газпрома" к предоплате около 2 миллиардов долларов можно считать тактической победой "Нафтогаза". Хотя в целом при этом не решаются стратегические вопросы сотрудничества с РФ в газовой сфере.

"С другой стороны, "Газпром" использует эту ситуацию с НАК "Нафтогаз Украины", в первую очередь, для ухудшения имиджа в мире украинской компании и Украины в целом как якобы ненадежного партнера, - сказал Соколовский. - Кроме того, российская сторона использует вынужденную позицию "Нафтогаза" в качестве дополнительного аргумента в пользу своих стратегических планов. В частности, относительно строительства маршрутов в обход Украины, в первую очередь, «Южного потока».

Эксперт подчеркнул, что за счет завышенной цены на газ и заниженного транзитного тарифа "Газпром" за год получает от украинской стороны несправедливую переплату, которая существенно превышает 2 млрд. долларов. Поэтому авансовый платеж не является для "Газпрома" слишком обременительным и стоит тех политических и имиджевых дивидендов, которые он получит в Европе как якобы надежный партнер, способный к компромиссам. "При этом таким образом он отвлекает внимание российского общества и мирового сообщества от многих проблем, которые поразили саму компанию и ее юридическое и фактическое руководство. В частности, скрываются сокращения объемов добычи газа "Газпромом", реальные финансовые и технические проблемы компании, ее непрозрачность и т.п.", - подчеркнул Соколовский.

Эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский считает, что авансовая оплата «Газпромом» транзита газа через территорию Украины не решает вопрос, выдвинутый украинской стороной об отказе от оплаты буферного газа и необходимости российским монополистом оплачивать его хранение в украинских газохранилищах.

По его словам, «Газпром» для решения спора предоставляет Украине средства, которые он и так должен выплачивать за транзит газа, но только авансом, пытаясь таким образом избежать расходов на хранение газа в ПХГ.

Согласившись на такое предложение, отметил эксперт, «Нафтогаз» фактически будет оказывать финансовую помощь российскому партнеру. «Нам предлагают за те деньги, которая Украина все равно получит так или иначе, сейчас решить финансовые проблемы «Газпрома». Я думаю, что «Нафтогаз» находится не в той финансовой ситуации, чтобы оказывать помощь российскому монополисту в размере от 2,5 до 5 млрд долларов (сумма за оплату 5-10 млрд куб. м буферного газа в год, с учетом пиковых нагрузок). А если «Газпром» хочет авансировать нас, чтобы, скажем, на срывались расчеты и «Нафтогаз» мог платить за газ, который закупает по той цене, которая предусмотрена контрактом, то это можно рассмотреть как жест доброй воли со стороны «Газпрома» и приглашение к продолжению переговоров по цене на газ», - сказал Землянский. При этом он уточнил, что «Нафтогаз», отказываясь закупать буферный газ у «Газпрома», никак не нарушает условий газовых контрактов 2009 года.

P.S. Президенты Украины и России проведут встречу в рамках заседания украинско-российской межгосударственной комиссии 12 июля. «Скорее всего, она состоится в Крыму», - сказал Янукович. А 28 июня, по его словам, в Донецке состоится заседание украинско-российской межправительственной комиссии, которая подготовит проекты решений по широкому кругу вопросов. Кстати, Путин своим указом обновил состав российской части украинско-российской межгосударственной комиссии, назначив себя ее главой. Заместителем председателя, главой комитета по вопросам экономического сотрудничества назначен премьер-министр РФ Дмитрий Медведев…

Нана Черная (УНИАН)