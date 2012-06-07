«Нафтогаз» использует 2 млрд долл. аванса для создания запаса газа в ПХГ

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» использует 2 млрд долл., полученных авансом от ОАО «Газпром» за транзит газа, для создания запаса природного газа в украинских ПХГ в рамках подготовки страны к прохождению отопительного сезона 2012-2013 годов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАК «Нафтогаз Украины».

Как сообщал УНИАН, 7 июня было подписано соглашение о предоставлении «Газпромом» аванса в размере 2 млрд долл. «Нафтогазу Украины» за транзит газа.

Напомним, 18 мая т.г. «Нафтогаз» официальным письмом сообщил «Газпрому» о том, что в 2012 году накопление природного газа в украинских подземных газовых хранилищах будет происходить исключительно в объемах, необходимых для обеспечения собственных потребностей Украины.

В то же время компания предложила «Газпрому» в случае необходимости воспользоваться услугами украинских ПХГ для выполнения своих внешнеэкономических контрактов и оформить соответствующее дополнительное соглашение.

4 июня глава российского газового холдинга Алексей Миллер сообщил, что «Газпром» в ближайшие дни может оформить аванс за транзит газа через Украину в сумме 2 млрд долл., чтобы на эти деньги «Нафтогаз Украины» закачал газ в свои подземные хранилища и смог обеспечить его бесперебойные поставки в Европу.