Азаров хочет привлечь кредит ЕБРР на модернизацию газопровода Уренгой-Помары-Ужгород

Украина заинтересована в привлечении кредита Европейского банка реконструкции и развития на модернизацию газопровода Уренгой-Помары-Ужгород.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом премьер-министр Николай Азаров заявил во время встречи с делегацией ЕБРР сегодня в Киеве.

«Мы хотели бы заключить соглашение на модернизацию и реконструкцию нашего газопровода Уренгой-Помары-Ужгород, прежде всего той его части, которая выходит на Польшу», - сказал Н.Азаров.

Н.Азаров напомнил, что Польша договорилась о кредитовании Катаром строительства LNG-терминала на территории республики. В следующем году начнется его строительство, и за два года Польша сможет получать от 5 до 10 миллиардов кубометров катарского сжиженного газа.

«Через два года Польша сможет получать от 5 до 10 миллиардов кубометров капнувшего газа. В принципе, им столько не нужно, и мы могли бы часть этого газа забрать для собственных нужд. Мы об этом говорили и с поляками, и с руководством Катара», - сказал премьер-министр Украины.

В свою очередь, первый вице-президент ЕБРР Варел Фриман отметил, что модернизация газопровода Уренгой-Помары-Ужгород является очень перспективной в связи с планами строительства в Польше терминала для принятия сжиженного газа.

«Украине нужна большая гибкость в эксплуатации этого трубопровода, и сотрудничество с Польшей было бы чрезвычайно интересным, поскольку у Польши есть планы по строительству LNG-терминала. Этот проект является чрезвычайно важным аспектом энергосбережения и энергоэффективности», - подчеркнул он.

Н.Азаров подчеркнул, что Украина покупает российский газ по самым высоким в Европе ценам. По его словам, поэтому для нас чрезвычайно важным является поиск альтернативных источников поставки углеводородов, а также реализация энергосберегающих проектов и сокращение потребления газа. В частности, Украина уже перевела часть своих ТЭЦ с газа на уголь, благодаря чему в нынешнем году удалось сократить потребление российского газа на 12 миллиардов кубометров, напомнил Н.Азаров.

Он также отметил, что Украина рассматривает и возможность закупки газа в Германии. «Мы заинтересованы в альтернативных поставках газа из Германии. Представляете, какой парадокс: нам у Германии дешевле покупать газ, чем у России», - сказал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины планирует привлечь 1,3 млрд долл. на модернизацию и реконструкцию газопровода Уренгой-Помары-Ужгород.

Учитывая необходимость обеспечения надлежащего уровня надежности работы газопровода Уренгой-Помары-Ужгород, руководство «Нафтогаза» приняло решение относительно финансирования в 2011 году начала работ по проекту «Реконструкция линейных сооружений газопровода Уренгой-Помары-Ужгород (I очередь)» за счет собственных средств.

НАК «Нафтогаз Украины» планирует вложить 543 млн. долл. в модернизацию первой очереди газопровода Уренгой-Помары-Ужгород. Также планируется, что 308 млн. долл. из этой суммы будут составлять инвестиции, а остальное – собственные финансы.

Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк в феврале т.г. подтвердили свое намерение помочь Украине в модернизации газотранспортной системы и готовы выделить НАК «Нафтогаз Украины» кредит на сумму 308 млн. долл. уже до конца года.

Эти средства будут направлены на финансирование ряда экстренных ремонтных мероприятий на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород. Проведение этих срочных ремонтных работ необходимо для безопасного и безостановочного транзита газа в Европу.