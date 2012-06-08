Заявление главы ФРС США обвалило цену нефти

На мировых торгах в пятницу, 8 июня, цена нефти падает на фоне заявлений главы ФРС США Бена Бернанке о возможности негативного влияния на экономику страны долгового кризиса в еврозоне.

Так, стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже снизилась на 1,68 доллара, или на 1,98%, - до 83,14 доллара за баррель.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшилась на 1,28 доллара, или на 1,28%, - до 98,65 доллара за баррель.

Несмотря на угрозы со стороны кризиса в Европе, глава ФРС США считает, что восстановление американской экономики продолжится умеренными темпами в течение ближайших кварталов, в частности, благодаря росту потребительских расходов. При этом Бернанке не отметил возможность новых мер по поддержке экономики, что было с пессимизмом воспринято рынками.

В то же время ограничить негатив на рынках помогло решение Народного банка Китая, впервые с 2008 года понизившего ставки по депозитам и кредитам на 1 год на 0,25 процентного пункта - до 3,25% с 3,5% и до 6,31% с 6,56%, соответственно, передает Bloomberg.