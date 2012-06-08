Россия заявила, что цена газа для Китая будет зависить от обмена активами

Ценовая формула поставок российского газа в Китай будет в том числе зависеть и от обмена активами между «Газпромом» и китайскими компаниями, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

По итогам российско-китайских переговоров, которые прошли в начале недели в Пекине, лидеры двух стран поручили создать рабочие группы для подготовки окончательных предложений. Эти предложения должны быть представлены на встрече премьер-министров России и Китая осенью.

По словам Новака, в рабочих группах будут идти обсуждения по схеме поставки газа, нефтепродуктов, а также по участию в активах.

Министр добавил, что предложения по обмену активами поступали от обеих сторон.

«Газпром» предлагает китайцам участвовать в разработке месторождений на территории России при условии, что «Газпром» сможет участвовать в разработке месторождений в Китае - должно быть взаимно», – сказал Новак.