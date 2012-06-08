В Беларуси с 8 июня повышаются цены на бензин и дизтопливо в среднем на 5%

Минск. Концерн «Белнефтехим» утвердил очередное, третье в этом году, повышение отпускных и розничных цен на нефтепродукты.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Республике Беларусь сообщили в пресс-службе концерна.

Так, розничные цены на бензин и дизельное топливо, реализуемые через АЗС, увеличились в среднем на 5% и с 8 июня 2012 года составят за 1 литр: бензин Нормаль-80 –6350 белорусских рублей (повысился на 300 рублей), бензин АИ-92 – 6650 рублей (повысился на 350 рублей), бензин АИ-95 – 7150 рублей (повысился на 350 рублей), дизельное топливо – 7300 рублей (повысился на 350 рублей), дизельное топливо Евро-5 – 7950 рублей.

«Пересмотр цен на нефтепродукты произведен в целях поэтапного сближения цен на товары в странах Таможенного союза, а также повышения эффективности работы белорусских нефтеперерабатывающих заводов для обеспечения возможности дальнейшей модернизации производства. Действующие розничные цены на автобензины с учетом увеличения остаются ниже уровня аналогичных цен в России на 3–9%», - подчеркнули в концерне «Белнефтехим».

Справка УНИАН. В 2011 году стоимость топлива в Беларуси повышалась 3 марта (в среднем на 5%), 31 марта (на 10%), 24 мая (на 20%), 7 июня (на 30%), 21 июля (на 3%), 20 августа (на 3%), 14 сентября (на 3%), 1 октября (на 5%), 16 октября (бензин – на 3%, дизтопливо – на 5%), 10 ноября (бензин – на 3,5%, дизтопливо – на 7%) и 3 декабря (на 10%). 9 июня по требованию Президента Беларуси Александра Лукашенко, которое прозвучало на следующий день после массовой акции минских автомобилистов «Стоп-бензин», цены были снижены на 13-22%.