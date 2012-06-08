«Нафтогаз» рассчитался с «Газпромом» за импортированный в мае газ

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» 7 июня перечислила ОАО «Газпром» почти 648 млн долл. США за импортированный в мае 2012 года природный газ.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

Согласно сообщению, цена природного газа для компании во втором квартале 2012 года составляет около 425 долларов США.

Согласно условиям дополнительного соглашения к базовому контракту, заключенному между Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» 21 апреля 2010 года, цена природного газа определяется с учетом скидки в размере 100 долл. США за 1000 куб. м.

Напомним, Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» ежемесячно своевременно и в полном объеме выполняет свои обязательства перед ОАО «Газпром» по оплате импортированного природного газа.

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