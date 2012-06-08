УЗ планирует летом перевезти в дальнем сообщении более 46 млн пассажиров

«Укрзализныця» планирует этим летом перевезти в дальнем сообщении более 46 млн пассажиров, сообщает пресс-служба ведомства.

Всего на летний период для перевозки пассажиров назначены 37 пар летних поездов формирования «Укрзализныци», а на отдельные даты в период проведения Евро-2012 назначены 4 дополнительных поезда сообщением Киев-Донецк. Кроме поездов формирования «Укрзализныци» назначены 39+3 (транзит) пар летних поездов формирования РЖД и 7 +1 (транзит) пар поездов формирования Белорусской железной дороги.

В 2012 году к летним пассажирским перевозкам «Укрзализныця» подготовила 5037 пассажирских вагонов, из них 1753 оборудованы установками кондиционирования воздуха.

Кроме того, «Укрзализныця» открыла 160 дополнительных билетных касс для оформления проездных документов в дальнем и пригородном сообщении, в том числе на Донецкой железной дороге - 20 касс, на Одесской железной дороге - 10 касс, на Южной железной дороге - 17 касс, на Юго-Западной - 30 касс, на Приднепровской - 83 кассы, в том числе 7 передвижных.