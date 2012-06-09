Очередные переговоры МАГАТЭ и Ирана завершились безрезультатно

В ходе очередного раунда переговоров с Ираном "не достигнуто прогресса", говорится в опубликованном вечером в пятницу коммюнике Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщает Би-би-си.

Иранские власти по-прежнему отказываются пустить инспекторов ООН на важный объект Парчин к югу от Тегерана, который, по мнению экспертов, может иметь отношение к созданию ядерного оружия.

Главный инспектор МАГАТЭ Герман Накарц назвал итоги венской встречи "разочаровывающими".

Руководитель иранской делегации Али Ашгар Солтанех высказался более оптимистично.

"Мы готовы устранить все недомолвки и доказать миру, что наша деятельность носит исключительно мирный характер", - цитирует дипломата агентство Франс пресс.

Новая встреча между представителями Ирана и "шестерки" в составе США, Британии, Франции, Германии, Китая и России пройдет через 10 дней в Москве.

Главная цель мирового сообщества - убедить Тегеран отказаться от самостоятельного обогащения урана, который, в зависимости от глубины переработки, может быть впоследствии использован и как топливо для АЭС, и для создания бомбы.

Москва ранее неоднократно предлагала обеспечить своим топливом построенную при ее содействии станцию в Бушере, однако иранцы настаивают на том, чтобы обогащать уран самостоятельно.

В ноябре прошлого года МАГАТЭ опубликовала доклад о том, что в Иране, по имеющимся данным, "проводятся работы, имеющие отношение к созданию ядерного устройства".

По словам его представителей, с тех пор получена дополнительная информация о проводимых в Парчине испытаниях, имеющих характер взрывов.