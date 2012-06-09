В Ираке взрывом повреждено нефтепровод

В Ираке при взрыве был поврежден участок нефтепровода к северу от Киркука, сообщает радио «Свобода».

Согласно сообщению, власти назвали взрыв "саботажем".

Пострадал трубопровод, связанный с месторождением Бай Хассан, где ежедневно добывается не менее 170 тыс. баррелей нефти.

С северных месторождений Ирака, в число которых входит Бай Хассан, нефть по обширной сети поступает в Киркук, откуда затем транспортируется в турецкий город Джейхан.