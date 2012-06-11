RWE может обеспечить поставку в Украину около 5 млрд кубометров газа - Бойко

Украина ведет постоянную работу над диверсификацией поставок газа.

Об этом министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко заявил в интервью Bloomberg.

Он сообщил, что договоренность о покупке природного газа на спотовом рынке с RWE AG, второй по величине энергокомпанией Германии, может обеспечить поставку в Украину около 5 млрд кубометров топлива.

Ю.Бойко добавил, что Украина также обсуждает возможность покупки сжиженного природного газа из США и Катара.

Еще одним вариантом является импорт газа из Туркменистана, который может обеспечить около 5 млрд кубометров в год в качестве платы за проекты в области инфраструктуры. Однако такая договоренность требует разрешения России на использование ее трубопроводов, отметил министр.

Кроме того, Ю.Бойко отметил, что главным приоритетом Украины на пути повышения энергетической независимости является увеличение собственной добычи газа, в том числе и за счет привлечения международных инвесторов.

"Приоритет номер один - увеличение собственной добычи", - сказал он.

Отмечается, что Royal Dutch Shell Plc и Chevron Corp. уже выиграли права на добычу углеводородов в Украине. Кроме того, государство предлагает лицензии на Скифскую и Форосскую площади на шельфе Черного моря, что позволит Украине снизить свою зависимость от импорта из России и привлечь международную помощь.