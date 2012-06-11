Бойко нашел способ снизить дефицит «Нафтогаза» без повышения тарифов для населения

Мероприятия по увеличению внутренней добычи углеводородов и замены природного газа углем, который добывают в стране, могут способствовать сокращению убытков НАК «Нафтогаз Украины» без повышения тарифов для населения.

Об этом министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко заявил в интервью Bloomberg.

«Мы не считаем повышение тарифов единственной мерой для сокращения дефицита "Нафтогаза", - сказал Ю.Бойко.

Комментируя переговоры с МВФ о возобновлении кредитной программы, министр отметил, что Украина работает над поиском компромисса. «Мы ведем диалог с МВФ. Мы хотим возобновления программы и нахождения компромисса», - сказал Ю.Бойко.

Как сообщал УНИАН, по результатам работы миссии МВФ в Украине с 21 по 28 мая глава миссии Крис Джарвис на пресс-конференции в Киеве сообщил, что МВФ вернется к вопросу возобновления кредитования Украины в рамках программы сотрудничества, когда увидит готовность украинского правительства выполнить рекомендации Фонда, в частности, касающиеся повышения цен на газ для населения.

Справка УНИАН. В июле 2010 года МВФ одобрил программу stand-by для Украины, в рамках которой был готов выделить около 15,5 млрд долл. до конца текущего года.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш кредита МВФ в размере 1,89 млрд долл.

22 декабря 2010 года был выделен второй транш кредита stand-by в размере 1 млрд SDR, что составляет 1,5 млрд долл.

Однако для получения очередного транша кредита МВФ Украина должна выполнить ряд требований, в частности, повысить тарифы на газ и теплоснабжение для населения.