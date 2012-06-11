ЕБРР выделит 200 млн долл. на повышение энергоэффективности в Украине

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен выделить 200 млн долл. для финансирования проектов энергоэффективности в Украине. Об этом сообщается на сайте банка.

Средства планируется предоставлять украинским банкам и лизинговым компаниям для дальнейшего кредитования проектов повышения энергоэффективности.

Министерство финансов Австрии поддержит этот проект грантом по оказанию технической помощи его участникам. При этом сумма гранта не уточняется.

Решение о выделении средств будет вынесено на рассмотрение совета директоров ЕБРР 10 июля 2012 года.

Справка УНИАН. ЕБРР в 2011 году в Украине заключил 41 новую сделку на сумму 1,02 млрд евро (1,3 млрд долл.).

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