ЕБРР выделит 200 млн долл. на повышение энергоэффективности в Украине
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен выделить 200 млн долл. для финансирования проектов энергоэффективности в Украине. Об этом сообщается на сайте банка.
Средства планируется предоставлять украинским банкам и лизинговым компаниям для дальнейшего кредитования проектов повышения энергоэффективности.
Министерство финансов Австрии поддержит этот проект грантом по оказанию технической помощи его участникам. При этом сумма гранта не уточняется.
Решение о выделении средств будет вынесено на рассмотрение совета директоров ЕБРР 10 июля 2012 года.
Справка УНИАН. ЕБРР в 2011 году в Украине заключил 41 новую сделку на сумму 1,02 млрд евро (1,3 млрд долл.).
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