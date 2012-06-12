Цена нефти падает на фоне ситуации в еврозоне

08:59, 12 июня 2012
Энергетика
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На мировых торгах в понедельник, 11 июня, цены на нефть упали на фоне ситуации в еврозоне.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil снизилась на 1,40 доллара - до 82,70 доллара за баррель.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) упала на 1,47 доллара - до 98,00 доллара за баррель.

Стоимость нефти на биржах в Лондоне и Нью-Йорке падала третий день подряд несмотря на то, что Еврогруппа (совет министров финансов еврозоны) в субботу сочла возможным предоставление Испании на рекапитализацию проблемных банков до 100 миллиардов евро из общеевропейских фондов. Инвесторы понимают, что, вероятно, следующими такую помощь попросят итальянцы, передает Bloomberg.

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