Украина намерена привлечь малайзийскую «Петронас» к разработке шельфа

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» приняла участие в 25-й Международной газовой конференции World Gas Conference 2012 и выставке, которые проходили с 4 по 8 июня в г.Куала-Лумпур (Малайзия).

Об этом сообщили УНИАН в Управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

Как отмечается в сообщении, во время работы Конференции делегация Компании провела ряд встреч с ведущими газовыми компаниями, в частности с малайзийской национальной нефтегазовой компанией «Петронас», а также такими мировыми лидерами как ExxonMobil и Gaz de France.

Заместитель председателя правления компании «Нафтогаз Украины» Вадим Чупрун, возглавлявший украинскую делегацию, отметил, что компания системно отрабатывает все возможные варианты сотрудничества с международными лидерами отрасли с целью привлечения в Украину передовых технологий и опыта. «Мы заинтересованы в сотрудничестве с компанией«Петронас» по разработке глубоководной части украинского шельфа и готовы подписать с ней меморандум о сотрудничестве», - сказал В.Чупрун.

Справка УНИАН. Начиная с 1931 года Международный газовый союз каждые три года проводит Международную газовую конференцию. За это время Конференция и выставка стали важнейшим международным событием в газовом секторе. Следующая газовая конференция состоится 1-5 июня 2015 года в г. Париж (Франция).

В 25-й Международной газовой конференции приняли участие более 4500 представителей нефтегазовых государственных и частных компаний из 86 стран мира, а на выставке представили свои стенды более 2000 компаний.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина осуществляет системные шаги для энергетической независимости - Бойко