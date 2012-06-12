Кабмин рекомендует трейдерам снизить цены на бензин на 70 коп.

Учитывая тенденции к снижению цен на европейских биржах и высокую долю импортных нефтепродуктов на отечественном рынке, снижение цен на нефтепродукты на украинском рынке должно быть более стремительным и динамичным, чем сейчас. Об этом УНИАН сообщили в секретариате Экспертно-аналитической группы (ЭАГ) по вопросам функционирования рынка нефти, нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности при Кабинете министров Украины.

По данным ЭАГ, с начала мая средние европейские котировки бензина А-95 снизились на 14,9%, дизельного топлива - на 11%.

Однако, по сравнению с европейским рынком, на украинском рынке снижение цен происходило медленно и непропорционально европейским тенденциям. В результате украинские средние цены на нефтепродукты снизились незначительно: на бензин А-95 - на 1,5%, на дизельное топливо - на 4,4%, отметили в ЭАГ.

При этом май для участников рынка был довольно прибыльным, средняя расчетная маржа составила 222 долл./т. А с начала июня средняя расчетная маржа составляет 284 долл./т.

Учитывая мировые тенденции к снижению цен на нефтепродукты и наличие достаточных запасов топлива на отечественном рынке, секретариат ЭАГ рекомендует участникам рынка снизить цены на бензин до 70 копеек за литр, а на дизельное топливо - до 60 копеек за литр.

Как сообщал УНИАН, на мировых торгах в понедельник, 11 июня, цены на нефть упали на фоне ситуации в еврозоне.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil снизилась на 1,40 доллара - до 82,70 доллара за баррель.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) упала на 1,47 доллара - до 98,00 доллара за баррель.

Стоимость нефти на биржах в Лондоне и Нью-Йорке падала третий день подряд.