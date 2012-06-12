Украине будет принадлежать 25%+1 акция в проекте «LNG-терминал»

Доля Украины в проекте «LNG-терминал» будет составлять 25%+1 акция.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав Каськив на брифинге в рамках презентации «Формирование инвестиционного имиджа Украины: первые итоги деятельности InvestUkraine».

«Поскольку это стратегический объект для Украины, и тут вопрос скорее не экономики, а вопрос фактически выживания Украины политически и экономически, то тут государство останется участником этого проекта, и мы нацелены на то, чтобы сохранить блокирующий пакет за государством 25%+1 акция, и сейчас в этом направлении дрижемся», - сказал В.Каськив.

При этом он подчеркнул, что по остальным проектам, которые реализует Госагентство, они ориентированы на полную передачу частному инвестору.

Как сообщал УНИАН, 30 января 2012 года компания SOCOIN завершила разработку ТЭО национального проекта «LNG-терминал».

В марте В.Каськив сообщил, что стоимость строительства LNG-терминала составит 846 млн евро.

Планируется, что финансирование строительства LNG-терминала будет осуществляться по принципу: 30% от общей стоимости составят средства консорциума, в который войдет Украина, а 70% - за счет заемных средств (кредитов, облигаций и т.д.).

Согласно ТЭО, проект может быть реализован на протяжении 49 месяцев. Первые объемы газа можно будет получить уже в 2016 году.

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительству терминала по приемке сжиженного природного газа объемом 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

В сентябре 2011 г. компания Socoin (Испания) выиграла тендер на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства в Украине морского терминала по приемке сжиженного природного газа (LNG-терминала).

Напомним, на сегодняшний день потенциальными местами расположения терминала являются 5 площадок: наземный LNG-терминал - площадка возле Одесского припортового завода в районе порта «Южный» (Одесская область), наземный LNG-терминал - площадка возле нефтяного терминала ОАО «Укртранснафта» в районе порта «Южный»; наземный LNG-терминал в районе г. Очаков (Николаевская область); наземный LNG-терминал в береговой зоне Березанского лимана (Николаевская область); оффшорный LNG-терминал в районе г. Одесса (в открытом море).

Будущий LNG-терминал в Украине не будет «конфликтовать» с проектом AGRI (проект по доставке азербайджанского газа в Европу через черноморское побережье Грузии, где газ будет сжижаться и танкерами по морю доставляться в Румынию и далее в Западную Европу).

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