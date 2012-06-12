Украина стремится стать одним из центров газодобычи в Европе, заявляет Грищенко

Украина стремится стать одним из центров газодобычи в Европе.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Константин Грищенко, выступая сегодня в Риме в одном из ведущих итальянских аналитических центров FareFuturо, сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД.

В частности, по словам министра, в сферу украинской газодобычи уже пришли западные энергогиганты Shell и Chevron. Государство открыто и для итальянских и других энергетических концернов, которые готовы за счет разработки месторождений нетрадиционного и сланцевого газа и подводных месторождений вывести Украину в число европейских лидеров по производству голубого топлива, подчеркнул К.Грищенко.

Обращаясь к более чем 30 представителям политико-дипломатической и деловой элиты Италии, К.Грищенко подчеркнул, что скорейшее введение в действие Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, включительно с углубленной и всеобъемлющей зоной свободной торговли, способно существенно помочь итальянскому бизнесу расширить рынки сбыта своей продукции в условиях затяжного долгового кризиса в Евросоюзе.

«Всем, кто в ЕС заботится о поддержке экономик собственных стран, следует выступать против создания искусственных политических барьеров на пути к подписанию Соглашения об ассоциации с Украиной», - подчеркнул украинский дипломат.