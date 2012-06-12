Ливан готов импортировать газ из Украины – министр энергетики страны

Ливан готов импортировать газ из Украины и ждет предложений Киева по этому поводу, заявил сегодня в Киеве министр энергетики и водных ресурсов Ливанской Республики Джебран Бассил.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, такое заявление он сделал в ходе встречи с премьер-министром Украины Николаем Азаровым.

Д.Бассил отметил, что импортировать газ Ливан намерен для бытовых нужд. «Мы бы хотели провести диверсификацию поставщиков такого газа в Ливан. Также ожидаем предложений от украинской стороны по этому вопросу», - заявил Д.Бассил.

Кроме того, он отметил, что Ливан пригласил украинскую сторону принять участие в реализации проекта по строительству газопровода и терминала для сжиженного газа.

«Мы пригласили украинскую сторону принять участие в тендерах», - отметил Д.Бассил.