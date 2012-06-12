Гендиректором Ривненской АЭС назначен Павлишин
16:38, 12 июня 2012Энергетика
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Гендиректором ОП «Ривненская АЭС» ГП НАЭК «Энергоатом» назначен Павел Павлишин.
Как сообщили УНИАН в информцентре РАЭС, нового руководителя коллектива атомной станции представил президент НАЭК «Энергоатом» Юрий Недашкивский.
Отмечается, что П.Павлишин раньше работал на должности заместителя главного инженера РАЭС по подготовке персонала и начальником учебно-тренировочного центра.
Как сообщал УНИАН, 22 апреля на 53-м году жизни умер генеральный директор ОП «Ривненская АЭС» ГП НАЭК «Энергоатом» Михаил Колисниченко, возглавлявший Ривненскую АЭС с 2008 года.
Временно исполняющим обязанности генерального директора РАЭС был назначен Павел Ковтонюк.
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