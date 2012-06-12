Гендиректором Ривненской АЭС назначен Павлишин

Гендиректором ОП «Ривненская АЭС» ГП НАЭК «Энергоатом» назначен Павел Павлишин.

Как сообщили УНИАН в информцентре РАЭС, нового руководителя коллектива атомной станции представил президент НАЭК «Энергоатом» Юрий Недашкивский.

Отмечается, что П.Павлишин раньше работал на должности заместителя главного инженера РАЭС по подготовке персонала и начальником учебно-тренировочного центра.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля на 53-м году жизни умер генеральный директор ОП «Ривненская АЭС» ГП НАЭК «Энергоатом» Михаил Колисниченко, возглавлявший Ривненскую АЭС с 2008 года.

Временно исполняющим обязанности генерального директора РАЭС был назначен Павел Ковтонюк.