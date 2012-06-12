Украина планирует удвоить добычу газа до 2030 года

До 2030 года, согласно проекту Обновления Энергетической стратегии Украины на период до 2030 г., совокупная добыча газа в стране будет составлять по пессимистическому и оптимистическому прогнозам - от 30 млрд куб. м до 47 млрд куб. м соответственно.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно документу, прогноз добычи газа в период с 2010 до 2020 г. предусматривает умеренный ежегодный рост объемов добычи.

С 2020 по 2030 год объем добычи газа в Украине в значительной мере будет зависеть от развития добычи нетрадиционного газа.

При этом наиболее вероятными в первоочередном развитии будут газ плотных пород и газ глубоководного шельфа.

В базовом сценарии ожидается, что Украина до 2030 г. сможет обеспечить около 90% внутреннего спроса на газ за счет собственной добычи.

В Миэнергоугля отмечают, что согласно выводам Специального исследования «Природный газ и энергетическое будущее Украины» ведущей консалтинговой компании в отрасли энергетики IHS CERA, геологический потенциал Украины позволяет добывать значительно больше объемов природного газа, чем сейчас, а в результате внедрения соответствующих мероприятий Украина сможет полностью обеспечить себя собственным природным газом.

Эксперты IHS CERA презентовали модель добычи газа в Украине до 2035 г. по сценарию, в котором современные технологии применяются постепенно, но всесторонне. Согласно выводам экспертов, в случае обеспечения достаточных инвестиций в добычу газа, до 2035 года Украина сможет добывать 60-70 и больше млрд кубометров газа в год.

Напомним, что на сегодняшний день Украина добывает порядка 20 млрд кубометров традиционного природного газа и ведет работу по добыче газа на шельфе Черного моря, газа плотных пород и метана из угольных пластов.