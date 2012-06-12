Минэнергоугля повысило ставки акциза на бензины и ДТ

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины откорректировало ставки акцизного налога на II декаду июня: на бензины ставка повышена на 35,26 евро/тонна — до 233,26 евро/тонна, на дизельное топливо — на 8,82 евро/тонна, до 106,82 евро/тонна, сообщили УНИАН в компании UPECO.

Напомним, закон о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно корректировки ставок акцизного налога действует с 27 мая 2012 года.

Выходя из этого, на II декаду июня 2012 года среднее значение котировок нефти сорта Brent (DTD), за I декаду июня 2012 года, составило 99,24 долл./барр. Значение корректирующей суммы в ставке акцизного налога на II декаду июня 2012 года на бензины составляет +35,26 евро/т, а на дизтопливо - +8,82 евро/т.