НКРЭ отозвала проект постановления о новой классификации потребителей электроэнергии

Национальная комиссии по государственному регулированию в сфере энергетики (НКРЭ) отозвала проект постановления «О внесении изменений в порядок определения классов потребителей электрической энергии, дифференцированных по степени напряжения».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРЭ.

Федерация работодателей Украины (ФРУ), выступавшая против введения новых критериев оценки классов потребителей электроэнергии, позитивно оценила данное решение НКРЭ. Об этом говорится в пресс-релизе ФРУ, переданном УНИАН. “Надеемся, этот факт является признанием того, что вопросы к постановлению были не только у предприятий, но и у Национальной комиссии. Надеемся, что НКРЭ доработает этот документ, учтя все важные для предприятий предложения и замечания, которые были изложены Федерацией работодателей ранее”, - цитирует пресс-служба ФРУ слова заместителя председателя Федерации Дмитрия Олийника.

Д.Олийник также напомнил, что в случае вступления в силу постановления, которое должно было произойти 1 июня текущего года, большинство предприятий Украины были бы переведены из первого класса энергопотребления во второй. “Это привело бы к значительному росту тарифов на электроэнергию. Как следствие - вымывание оборотных средств, удорожание промышленной продукции, а некоторые из предприятий были бы вынуждены остановиться”, - отметил зампредседателя ФРУ.

Как сообщал УНИАН, 29 мая НКРЭ приняла решение создать рабочую группу для доработки своего постановления «О внесении изменений в порядок определения классов потребителей электрической энергии, дифференцированных по степени напряжения». Об этом в ходе круглого стола, проходившего в НКРЭ по инициативе Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП), заявил член Комиссии Юрий Андрейчук.

На круглом столе в НКРЭ представители ряда украинских предприятий выступили с критикой проекта постановления о классах потребителей электроэнергии, принятие которого, по их мнению, вело к необоснованному подорожанию электроэнергии.

Справка УНИАН. 12 апреля этого года НКРЭ опубликовала проект постановления «Об утверждении Критериев определения классов потребителей электроэнергии, дифференцированных по степеням напряжения». Исходя из новых критериев, перестанет относиться к потребителям 1-го класса и перейдет к потребителям 2-го класса ряд крупных украинских предприятий. По мнению экспертов, в результате тариф на электроэнергию для этих предприятий увеличится почти на 30%.

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