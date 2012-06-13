В Луганской области вследствие пожара на подстанции были обесточены Ровеньки и 4 шахты

В Луганской области из-за пожара на электроподстанции сегодня ночью были обесточены Ровеньки и еще пять населенных пунктов, а также четыре шахты.

Как сообщает пресс-служба МЧС, пожар на подстанции произошел вчера в 23.50.

В 2.22 пожар был локализован и в 2.31 ликвидирован.

Были отключены от электроснабжения город Ровеньки (65 тысяч жителей), еще 5 населенных пунктов и объекты ГТЭК «Ровенькиантрацит», а именно: шахта им. Космонавтов, где на момент события под землей находился 191 горняк, шахта «81-я Киевская» (127 горняков), шахта «Ровеньковская» (115 горняков), шахта «Дзержинская» (на момент произошедшего под землей находились 173 горняка).

В 6.00 все горняки были виведены на поверхность. Пострадавших нет.

По состоянию на 7.00 среды проведены ремонтные работы на электроподстанции 110 кВ «Ровеньки» с целью возобновления электроснабжения.

Все объекты ГТЭК «Ровенькиантрацит» обеспечены высоким напряжением электроснабжения.

Без электроснабжения остаются частично около 8 тысяч жителей Ровенек и пять населенных пунктов.