Страны СНГ разработают предложения об экологической политике в атомной энергетике

Минск. В странах СНГ будут разработаны предложения об экологической политике в области атомной энергетики.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщил сегодня журналистам начальник отдела по сотрудничеству в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Исполнительного комитета СНГ Александр Козлов.

На протяжении двух дней в Исполкоме СНГ эксперты будут обсуждать проект плана основных мероприятий Года экологической культуры и охраны окружающей среды, которым планируется объявить в Содружестве 2013 год.

«Мероприятия Года экологической культуры и охраны окружающей среды затронут все страны СНГ. Локально, применительно к конкретному государству, проблема энергетической безопасности не рассматривается», - отметил А. Козлова.

По информации пресс-службы Исполкома СНГ, проект плана состоит из четырех разделов: организационно-правовые мероприятия, совместные организационно-практические мероприятия, информационные мероприятия и механизм контроля. Свои предложения в документ представили Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Украина и Исполком СНГ.

«Среди них – принятие концепции сотрудничества в сфере использования возобновляемых источников энергии, разработка предложений об экологической политике стран Содружества в области использования атомной энергии в мирных целях», - рассказали в пресс-службе Исполкома СНГ.

Кроме этого, в план предлагается включить проведение VI Невского международного экологического конгресса и XI Международного форума по промышленной безопасности в Санкт-Петербурге, Международного экологического форума «Среда для Украины», молодежной научной конференции «Проблемы окружающей среды и выделение групп риска среди населения» в Ереване, международной научной конференции «Сахаровские чтения 2013 года: экологические проблемы XXI века» и международной студенческой олимпиады государств – участников Содружества «Экологическая безопасность» в Минске, экокультурного фестиваля в рамках СНГ «Молодежь по Великому шелковому пути» и Международного форума по сохранению снежного барса в Бишкеке, другие мероприятия.

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