Украина до 2030 года увеличит добычу угля до 115 млн тонн - Энергетическая стратегия

Украина может увеличить добычу угля до 115 млн т в год, а угольная отрасль может стать безубыточной и бездотационной. Об этом говорится в обнародованном проекте обновленной Энергетической стратегии Украины на период до 2030 года, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно документу, основными необходимыми шагами по реформированию угольной отрасли являются: срочное создание условий для привлечения частных инвестиций в отрасль путем приватизации угольных предприятий и применения механизмов государственно-частного партнерства; модернизация шахтного фонда частными инвесторами и оптимизация системы управления; совершенствование механизма государственной поддержки отрасли путем поэтапного прекращения субсидирования операционных расходов государственных шахт вместе с увеличением финансирования на трудоустройство и социальную поддержку работников; либерализация рынка угля.

При этом отмечается, что в процессе либерализации угольного рынка должен обеспечиваться переход к торговле на электронных биржевых площадках.

Для увеличения объемов добычи угля и повышения рентабельности предлагается, в частности, модернизировать экономически привлекательные шахты за счет привлечения частных инвестиций, консервировать или закрывать неперспективные шахты, а также разрабатывать и осваивать новые запасы угля.

В документе указано, что Украина имеет значительные запасы бурого угля и необходимо рассмотреть возможности реализации пилотных проектов с его использованием. Кроме того, перспективным является вопрос комплексного использования угледобывающих месторождений (добыча вместе с углем метана угольных пластов).

Согласно документу, прогнозные запасы угля в Украине составляют 117,5 млрд тонн, в том числе разведанные запасы - 56 млрд тонн.

Напомним, угледобывающие предприятия Украины в 2011 г. увеличили добычу угля на 8,9%, или 6,693 млн тонн, по сравнению с 2010 г. – до 81,859 млн тонн. В этом году ожидается увеличение объемом добычи угля в Украине до 85 млн тонн.

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