Бойко: проверку «Укрнафты» должна проводить Госфининспекция, а не Минэнергоугля

Министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко считает целесообразным, чтобы проверку финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Укрнафта» проводило КРУ (в настоящее время реорганизовано в Государственную финансовую инспекцию).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в комментарии журналистам.

«Я предложил бы, чтобы КРУ проверяло, а не министерство», - сказал Ю.Бойко.

При этом он отметил, что на данный момент речь о возможности смены руководства «Укрнафты» не идет.

«Мы его только поменяли (руководство). У него динамика неплохая. Во всяком случае, остановили падение», - сказал Ю.Бойко.

Напомним, что вопрос о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности «Укрнафты», которую должно было проводить Министерство энергетики и угольной промышленности, выносился на заседания Кабинета министров 6 и 13 июня, однако так и не был рассмотрен.

Справка УНИАН. ПАО «Укрнафта» – крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На нее приходится 68% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине.

«Укрнафта» владеет шестью региональными производственными подразделениями («Ахтырканефтегаз», «Черниговнефтегаз», «Полтаванефтегаз», «Долинанефтегаз», «Надвирнанефтегаз», «Бориславнефтегаз»), тремя газоперерабатывающими заводами (Гнидынецкий, Качановский, Долинский), а также тремя буровыми управлениями (Ахтыркское, Прилукское и Прикарпатское) и значительным числом других нефтесервисных подразделений.

Кроме того, «Укрнафта» является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат 563 АЗС по всей территории страны.

Акции «Укрнафты» включены в листинг Украинской биржи (УБ) и фондовой биржи ПФТС (Киев). Депозитарные расписки на акции «Укрнафты» торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.

В 2011 году «Укрнафта» сократила чистую прибыль на 17,6% по сравнению с 2010 годом – до 2,182 млрд грн.