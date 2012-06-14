Цена нефти пошла вверх на ожиданиях решения ОПЕК по квотам

На мировых торгах в четверг, 14 июня, цена нефти растет на ожидании решения ОПЕК по квотам на нефтедобычу.

Так, стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже повысилась на 0,34 доллара, или на 0,41%, - до 82,96 доллара за баррель.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличилась на 0,54 доллара, или на 0,54%, - до 97,67 доллара за баррель.

Накануне цены на нефть снизились на 0,1-0,7 доллара на фоне статданных из США.

Участники торгов ожидают, что ОПЕК никаких изменений по квотам не примет на фоне значительного объема предложения нефти на рынках. В настоящее время квота составляет 30 миллионов баррелей в сутки, передает Bloomberg.