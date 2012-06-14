Венесуэла - мировой лидер по доказанным запасам нефти. Обогнала Саудовскую Аравию

Венесуэла признана обладателем крупнейших доказанных запасов нефти среди стран мира, обогнав Саудовскую Аравию, отмечается в ежегодном «Статистическом обзоре мировой энергетики» (Statistical Review of World Energy) BP.

По данным ВР, на конец 2011 года доказанные запасы нефти в Венесуэле составили 296,5 миллиарда баррелей, или около 18% общемировых запасов. Запасы нефти в Саудовской Аравии в конце прошлого года находились на отметке 265,4 миллиарда баррелей (16% общемировых).

В начале текущей недели президент Венесуэлы Уго Чавес пообещал в случае своего переизбрания на выборах в октябре нарастить более чем в два раза добычу нефти в стране. К 2019 году, как рассчитывает Чавес, она может увеличиться до шести миллионов баррелей в сутки.

На третьем месте в мире по доказанным нефтяным запасам находится Канада с 175,2 миллиардами баррелей (11% общемирового показателя). Россия, по подсчетам ВР, располагает запасами в 88,2 миллиарда баррелей (5,3% общемировых) и по-прежнему является крупнейшим в мире производителем нефти.

Совокупные запасы нефти в мире по итогам прошлого года выросли на 1,9% до 1,65 триллиона баррелей. При этом ведущим регионом по объему запасов сырья остается Ближний Восток с долей в 48,1% (795 миллиардов баррелей).

Напомним, Венесуэла настаивает на том, что цены на нефть на мировых рынках должны быть не ниже 100 долл. за баррель, в противном случае возникает угроза устойчивости нефтедобычи.