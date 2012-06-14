Размер платы за госэкспертизу по энергосбережению будет устанавливать Кабмин - закон

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об энергосбережении» относительно оплаты государственной экспертизы по энергосбережению».

По это УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Соответствующий закон был принят парламентом 24 мая.

Закон предусматривает, что государственная экспертиза по энергосбережению проводится на платной основе. Размер платы за проведение государственной экспертизы по энергосбережению устанавливается Кабинетом министров Украины.

Государственная экспертиза по энергосбережению проводится органом исполнительной власти, который обеспечивает реализацию государственной политики в сфере эффективного использования топливно-энергетических ресурсов, энергосбережения, возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива. Экспертиза проектов строительства проводится в соответствии со статьей 31 Закона Украины "О регулировании градостроительной деятельности.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На энергоэффективность в этом году выделено 827,5 млн грн