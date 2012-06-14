Минэнергоугля предлагает создать стратегический резерв природного газа

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины считает целесообразным создать стратегический государственный резерв природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) для обеспечения необходимого режима снабжения газом населения страны в отопительный сезон и транзита.

Об этом говорится в материалах коллегии Министерства энергетики и угольной промышленности Украины от 18 мая, обнародованных на сайте министерства.

«Неуклонное уменьшение остатков запасов активного газа в ПХГ на протяжении последних лет существенно осложняет возможности регуляции сезонной неравномерности потребления природного газа потребителями Украины и отбора газа для стран-импортеров. Для решения данной проблемы необходимо увеличить запасы активного газа в ПХГ Украины. С этой целью стоит рассмотреть на межгосударственном уровне перспективы закачивания и хранения в ПХГ Украины дополнительных объемов газа от традиционного поставщика – России и других стран–экспортеров природного газа. Кроме того, целесообразно создать стратегический государственный резерв природного газа в ПХГ Украины», - говорится в документе.

Также Минэнергоугля намерено просить Министерство финансов выделить в госбюджете Украины на 2012 год Госкомрезерву средства на создание, хранение и развитие стратегического резерва природного газа в ПХГ.

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