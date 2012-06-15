Костнер выиграл "нефтяную" тяжбу с Болдуином, оцененную в 17 млн долл.

Суд отклонил в четверг, 14 июня, иск Стивена Болдуина к Кевину Костнеру на 17 млн долларов, в котором один обвинял другого в мошенничестве с ценными бумагами компании, где оба они были инвесторами, сообщает Reuters.

В распоряжении совместного предприятия актеров имелась научная разработка, позволяющая очищать воду от загрязнения нефтью.

Она не приносила прибыль до тех пор, пока не произошла авария с нефтяной платформой BP в Мексиканском заливе. Болдуин в иске утверждал, что Костнер – еще до аварии – обманом убедил его продать свою долю, а сам потом обогатился на контракте с BP, который в итоге принес их компании 54 млн долл.

В результате Болдуин получил за свою долю только 500 тысяч долл., хотя мог бы стать обладателем миллионов долларов, утверждает актер в исковом заявлении.

Присяжным понадобилось лишь два часа, чтобы вынести вердикт в пользу Костнера.