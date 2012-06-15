Цена нефти продолжила рост на ожиданиях решения ФРС США

На мировых торгах в пятницу, 15 июня, цена нефти продолжила рост на фоне ожидания мер со стороны Федеральной резервной системы США для поддержки национальной экономики.

Так, стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI на электронных торгах в Нью-Йорке уже повысилась на 0,76 доллара, или на 0,91%, - до 84,67 доллара за баррель.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличилась на 0,88 доллара, или на 0,91%, - до 98,05 доллара за баррель.

В центре внимания инвесторов в пятницу оказался ряд статданных из США. В частности, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 9 июня, выросло на 6 тысяч и составило 386 тысяч, при этом количество первичных заявок за предыдущую неделю было пересмотрено в сторону повышения - до 380 тысяч с 377 тысяч.

Кроме того, Минторг США сообщил, что годовая инфляция в стране в мае замедлилась до 1,7% с 2,3% в апреле, а в месячном выражении потребительские цены в прошлом месяце сократились на 0,3%, что является первым за два года и самым большим снижением за последние 3,5 года.

Кроме того, участники торгов обратили внимание на решение ОПЕК оставить квоты на нефтедобычу без изменений, однако генеральный секретарь картеля Абдалла Салем Эль-Бадри сказал, что, возможно, в будущем странам-членам ОПЕК придется снизить нефтедобычу на 1,6 миллиона баррелей в день с текущего показателя в 30 миллионов баррелей, сообщает Bloomberg.