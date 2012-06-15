На шахтах ДТЭК «Ровенькиантрацит» возобновлено электроснабжение и добыча угля

В Луганской области на шахтах ДТЭК «Ровенькиантрацит», которые были обесточены в результате пожара 13 июня, возобновлено электроснабжение и добыча угля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ООО «Луганское энергетическое объединение», электроснабжение восстановлено вчера вечером 14 июня.

Предварительный вывод о причине пожара, который сделала специальная комиссия, - производственный брак кабельной продукции, которой было укомплектовано ЗРУ-35 кВ

Как сообщал УНИАН, в Луганской области из-за пожара на электроподстанции ночью 12 июня были обесточен город Ровеньки (65 тысяч жителей), еще 5 населенных пунктов и объекты ГТЭК «Ровенькиантрацит»: шахта им. Космонавтов, где на момент события под землей находился 191 горняк, шахта «81-я Киевская» (127 горняков), шахта «Ровеньковская» (115 горняков), шахта «Дзержинская» (на момент произошедшего под землей находились 173 горняка). Все они были выведены на поверхность. Пострадавших нет.