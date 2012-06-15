Грищенко: ЕС мало интересовало, за чей счет в 2009 году будет решен его газовый вопрос

Министр иностранных дел Украины Константин Грищенко отмечает, что газовые контракты с Россией от 2009 года подписаны в ущерб интересам Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной с министром иностранных дел Грузии Григолом Вашадзе пресс-конференции в Киеве.

К.Грищенко отметил, что в 2009 году европейские партнеры были заинтересованы в том, чтобы как можно скорее возобновить поставки газа в Европу.

«И это было естественно. И, наверное, их мало интересовало, за чей счет и каким образом этот вопрос будет решен. А он был решен за мой, ваш, каждого украинского гражданина счет, поскольку мы платим сейчас больше, чем немцы, и это надо учитывать и нам, и нашим партнерам», - сказал К.Грищенко.

«Решать вопрос в интересах даже близких друзей за счет своей семьи… Наверное, надо думать, каким образом это отразится на тех, кто тебя избрал, кто тебе дал мандат, кто тебе дал полномочия», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, на брифинге в Харькове депутат Европейского парламента Ребекка Хармс заявила, что газовые соглашения Украины с Россией, за которые была осуждена экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, до подписания прошли экспертизу Европейского сообщества.

По ее словам, до подписания газовых соглашений были проведены необходимые консультации.

Р.Хармс также отметила, что эти соглашения являются стандартными.

По ее мнению, в подписанных газовых соглашениях были предусмотрены самые лучшие на то время условия.

Справка УНИАН. Печерский районный суд Киева 11 октября 2011 года приговорил экс-премьер-министра Юлию Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.

В декабре 2011 года Апелляционный суд Киева подтвердил это решение.

ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Украина добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - наоборот, заниженной.

Согласно подписанному 19 января 2009 года контракту между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины», цена на российский газ устанавливается поквартально.

Цена природного газа для Украины в I квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, в ІІ – 295,6 долл. за тыс. куб. м, в ІІІ – 354 долл. за тыс. куб. м, в IV – около 400 долл. за тыс. куб. м. Цена природного газа во втором квартале 2012 года увеличилась на 2,2% - до 425 долл. за тыс. куб. м с 416 долл. в первом квартале.