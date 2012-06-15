Азаров считает, что Украине необходимо реанимировать старые газовые скважины

Украине необходимо реанимировать старые газовые скважины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сказал во время открытия Червонодонецкой дожимной компрессорной станции ГПУ «Шебелинкагаздобыча» в Харьковской области.

По его словам, старые технологии позволяли добывать из газоносных месторождений около 30% газа. Н.Азаров подчеркнул, что новейшие дожимные компрессорные станции позволяют увеличить объемы добычи газа.

«Около 70% газа еще есть. Наша задача - реанимировать старые скважины», - сказал Н.Азаров.

Он добавил, что для обеспечения энергетической независимости Украины власть продолжит развивать газодобывающую отрасль. В частности, по словам Н.Азарова, в этом году начнется бурение скважины на морском шельфе.