Бурение первой в Украине скважины сланцевого газа начнется в сентябре 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге после открытия Червонодонецкой дожимной компрессорной станции на Шебелинском месторождении в Харьковской области заявил премьер-министр Украины Николай Азаров.

«В сентябре месяце будем бурить первую скважину на сланцевый газ. Будет, безусловно, в Украине добыча своего собственного сланцевого газа. Возможно, подумаем о сланцевой нефти, это тоже интересная и перспективная идея», - сказал Н.Азаров.

Напомним, Украина, стремящаяся сократить зависимость от дорожающего российского газа за счет увеличения добычи альтернативного топлива, в конце февраля выставила на конкурс два месторождения: Юзовское в Донецкой области и Олесское – во Львовской с запасами сланцевого газа.

Победителем конкурса на заключение СРП на Олесской площади была признана компания Chevron. Ожидается, что компания Сhevron начнет промышленную добычу сланцевого газа на Олесской площади в 2017 году.

В конкурсе на заключение соглашения о разделе продукции по Юзовской площади победила компания Shell, которая планирует начать разведочное бурение в 2013 году, а исследовательско-промышленную разработку (ИПР) - в 2015 году.

Второй проект – над которым работает Shell в Украине - поисковая скважина в Первомайском районе Харьковской области, бурение которой намечено на осень 2012 года. Этот проект осуществляется в рамках совместной деятельности Shell и ДК «Укргазвыдобування».

Как сообщалось, управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) оценивает украинские запасы сланцевого газа в 1,2 трлн куб. м, что ставит Украину на четвертое место в Европе по объемам резервов этого типа после Польши, Франции и Норвегии.