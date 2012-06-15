«Укртрансгаз» и «Укргазвыдобування» трансформированы в ПАО

«Укртрансгаз» и «Укргазвыдобування» трансформированы из дочерних предприятий НАК «Нафтогаз Украины» в публичные акционерные общества.

Об этом, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН на брифинге после открытия Червонодонецкой компрессорной станции на Шебелинском месторождении газа, сказал премьер-министр Украины Николай Азаров.

По его словам, соответствующее решение было принято в связи с присоединением Украины к Европейской энергетической хартии. «Есть такое решение. Оно вызвано тем, что мы присоединились к Энергетической европейской хартии и строим свою систему транспортировки, добычи и распределения газа в соответствии с этой энергетической хартией», - сказал Н.Азаров.

Напомним, Украина является полноправным членом Энергетического содружества с 1 февраля 2011 года.

12 мая т.г. вступил в силу закон «О внесении изменений в Закон Украины «О трубопроводном транспорте» относительно реформирования нефтегазового комплекса».

Изменениями предусмотрено, что реорганизация (слияние, присоединение, деление, выделение, преобразование) государственных предприятий, дочерних предприятий Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», осуществляющих деятельность по транспортировке по магистральным трубопроводам и хранение в подземных газохранилищах, и НАК «Нафтогаз Украины» осуществляется по решению Кабинета министров Украины исключительно с целью и во исполнение обязательств, взятых Украиной в соответствии с Законом Украины «О ратификации Протокола о присоединении Украины к Договору об учреждении Энергетического Содружества».