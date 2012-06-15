Мэр Кременчуга обвиняет «Полтаваоблэнерго» в срыве подготовки города к зиме

ПАО «Полтаваоблэнерго», которое арендует Кременчугскую ТЭЦ, срывает подготовку города к зиме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал мэр Кременчуга Полтавской области Олег Бабаев сегодня на совещании в мэрии.

По его словам, предприятие для испытания теплосетей разрыло в центре города улицы Свердлова и Пролетарской, однако на этом вся подготовка к зиме завершилась.

«Сейчас работы не ведутся вообще. Уже не говорю о внутриквартальных ремонтах и ремонтах электросетей. Необходимо принимать более строгие меры, чтобы заставить «Полтаваоблэнерго» выполнять свои обязательства. Мы написали письмо министру энергетики и просим его вмешаться в сложившуюся ситуацию», - сказал О.Бабаев.

Он также сообщил, что в Кременчуге у работников «Полтаваоблэнерго» отсутствует необходимый для ремонтов запас материалов, отсутствует финансирование работ.

Как сообщалось, Кременчугская ТЭЦ взята в аренду ПАО «Полтаваоблэнерго». ТЭЦ обеспечивает теплом и горячей водой большую часть города.