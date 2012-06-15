Кабмин выпустит ОВГЗ на 1 млрд грн для достройки Днестровской ГАЭС

Кабинет министров Украины планирует выпустить облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 1 млрд грн с последующим приобретением их в госсобственность для обмена на акции дополнительной эмиссии ПАО «Укргидроэнерго». Это предусмотрено правительственным законопроектом "О внесении изменений в Закон о Государственном бюджете Украины на 2012 г." , зарегистрированном в Верховной Раде (№ 10612 от 14 июня)

Как сказано в пояснительной записке к данному законопроекту, полученные от размещения ОВГЗ средства планируется направить на финансирование проекта «Укргидроэнерго» по завершению в 2013 г. строительства первой очереди Днестровской ГАЭС. Отмечается, что это будет возможно лишь при условии обеспечения в 2012 г. финансирования строительства в объеме не менее 1,9 млрд грн. На данное время финансовым планом «Укргидроэнерго» предусмотрено финансирование строительства Днестровской ГАЭС лишь в объеме 650 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО «Укргидроэнерго» создано в начале 2004 года путем объединения государственной акционерной гидрогенерирующей компании «Днепргидроэнерго» и государственной акционерной энергогенерирующей компании «Днестргидроэнерго». Общая установленная мощность девяти гидроэлектростанций, которые эксплуатирует компания, составляет 5007,6 МВт.

100% акций ПАО «Укргидроэнерго» принадлежат государству в лице НАК «Энергетическая компания Украины».

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