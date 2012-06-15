Азаров: запустить отечественные нефтеперерабатывающие заводы будет нелегко

Украинскую нефтеперерабатывающую отрасль нужно защитить от наплыва импортных нефтепродуктов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге после открытия Червонодонецкой компрессорной станции на Шебелинскому месторождении в Харьковской области заявил премьер-министр Украины Николай Азаров.

По его словам, это будет стимулировать возрождение отечественной нефтепереработки. Чтобы запустить собственную нефтепереработку нужно защитить наших нефтепереработчиков от наплыва импортных нефтепродуктов», - сказал М.Азаров.

Он подчеркнул, что через нерентабельность остановили свою деятельность 5 из 7 украинских нефтеперерабатывающих заводов, другие два работают с перебоями. «Почему они стоят? Потому, что наши друзья в России установили такую вывозную пошлину на нефть, которая в совокупности с ценой нефти делает при нынешних ценах на заправках нерентабельной переработку нефти», - сказал М.Азаров.

Кроме этого, по словам премьера, украинские НПЗ нуждаются в глубокой реконструкции и модернизации, поскольку они не могут конкурировать с завозными нефтепродуктами.

По мнению М.Азарова, запустить отечественные нефтеперерабатывающие заводы будет нелегко, поскольку Украина связана обязательствами перед Всемирной торговой организацией, имеет обязательство в рамках подписанного соглашения о зоне свободной торговли. Кроме этого, подчеркнул М.Азаров, решение связано с введением ввозной пошлины на нефтепродукты «вызовет временное, но поднятие цен на нефтепродукты».