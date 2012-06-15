Стоимость украинской ГТС станет известна до 1 августа

Стоимость украинской газотранспортной системы назовет международная компания - оценщик до 1 августа.

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН после открытия Червонодонецкой компрессорной станции на Шебелинском месторождении в Харьковской области сказал руководитель НАК «Нафтогаз Украины» Евгений Бакулин.

«Мы избрали международного оценщика, который имеет свои каноны, в которые мы не вмешиваемся. Нам важнее всего, чтобы эта оценка была объективной и реальной. Исходя из этой оценки, мы будем строить отношения», - сказал Е.Бакулин.

Он отметил, что стоимость ГТС до проведения заседания украино-российской государственной комиссии в конце июля вряд ли станет известной. «Предварительно мы не будем говорить, чтобы потом не было никаких кривотолков. Возможно, если оценщики скажут какую-то предварительную сумму, мы ее озвучим», - отметил Е.Бакулин.

«Я думаю, что оценка ГТС никак не повлияет на ход переговоров», - сказал руководитель НАК «Нафтогаз Украины».

Как сообщал УНИАН, «Бейкер Тилли Украина ЭК» (г. Киев) стала победителем конкурса по оценке стоимости активов украинской газотранспортной системы (ГТС).

«Бейкер Тилли Украина» должна провести оценку стоимости активов системы магистрального трубопроводного транспорта газа Украины, в том числе подземных хранилищ газа и объектов инфраструктуры, в срок до 1 августа 2012 года.