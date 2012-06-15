«Энергоатом» привлечет у «ВТБ Банка» кредит на 30 млн долл.

ГП «НАЭК «Энергоатом» отобрало ПАО «ВТБ Банк» для привлечения кредита на сумму 30 млн долл., говорится в сообщении предприятия об акцепте конкурсного предложения, размещенном на веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, цена предложения составила 3,24 млн долл., дата акцепта - 12 июня, конечный срок подписания договора — 12 июля.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

ПАО «ВТБ Банк» основано в 1992 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

Российский «Внешторгбанк» (ВТБ) владеет 99,9737% акций ПАО «ВТБ Банк».