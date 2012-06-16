В Японии решили перезапустить 2 из 50 ядерных реакторов, остановленных из-за аварии на «Фукусиме»

Премьер-министр Японии Иосихико Нода распорядился запустить два из 50 ядерных реакторов страны, остановленных в связи с аварией на АЭС «Фукусима-Даичи» в прошлом году.

Об этом сообщает радио "Свобода".

Раньше И.Нода заявлял о необходимости не допустить перебоев в обеспечении электроэнергии, которые могут возникнуть в связи с ростом потребления в летний сезон. По решению правительства, должны перезапустить два реактора на атомной электростанции недалеко от Киото.

Как сообщалось, в марте 2011 года в результате мощного землетрясения и цунами, произошедшего после этого, на АЭС "Фукусима-1" вышла из строя система охлаждения реакторов и бассейнов с отработанным ядерным топливом. Это вызвало расплавление топлива в трех реакторах. Взрывы водорода, которые произошли в первые часы и дни после аварии, нарушили герметичность энергоблоков, после чего радиоактивные элементы попали в атмосферу и воду. Из 20-30-километровой зоны от станции было эвакуировано 140 тыс. человек.

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