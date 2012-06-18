Зайти на рынок добычи России можно только при обмене стратегическими объектами – «Газпром»

Зайти на рынок добычи Российкой Федерации возможно только в случае обмена стратегическими объектами.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал заместитель главы «Газпрома» Александр Медведев.

«У нас принцип участия иностранных компаний в проектах добычи не изменился. Он очень понятный и простой – мы ни для кого двери не закрываем, но вхождение в добычу только в случае обмена активами на двух простых принципах: активы с иностранной стороны должны иметь стратегическое значение, не уступающее стратегическому значению наших добычных активов, второе – этот размен должен осуществляться на эквивалентной экономической базе», - сказал А.Медведев.

Он также сообщил, что «Газпром» со стороны иностранных партнеров часто встречает экономические предпосылки, которые трудно согласовать. По его словам, это касается ставки дисконтирования, прогнозов на цены на нефть и газ.

А.Медведев подчеркнул, что у «Газпрома» были успешные сделки в прошлом и не исключено, что они будут в будущем.

«Будь-то японцы, китайцы, корейцы, кто угодно. Этот принцип синергетического эффекта он возможен, и добиться его возможно только в случае, если не будет фиги в кармане», - сказал он.

«Мы не горим желанием кого-то привлечь в наши добычные проекты – у нас есть все, чтобы делать эти проекты самостоятельно. У нас есть и технологии и деньги и люди, но в том случае, когда может быть достигнут дополнительный эффект от такого сотрудничества и привлечены еще другие активы, находящиеся за рубежом, и это будет сделано справедливо и взаимовыгодно, это возможно… Для этого нужно быть хорошим партнером и не сидеть как на собака на сене», - сказал А.Медведев, отвечая на вопрос, как «Газпром» относится к входу Китая в добычные проекты в РФ.