Одна из крупнейших в мире нефтегазовых компаний американская Exxon Mobil Corp отказалась от добычи сланцевого газа в Польше после того, как не выявила достаточных запасов этого топлива в двух месторождениях, где провела пробное бурение.

Об пишет в понедельник польская Gazeta Wyborcza, отмечая, что отказ американской компании негативно повлияет на перспективы добычи сланцевого газа в Польше, благодаря которому страна рассчитывала уменьшить зависимость от поставок "голубого топлива" из Российской федерации.

Газета сообщила, что Exxon Mobil Corp получила 6 из выданных более 100 лицензий на поиск и добычу сланцевого газа на польских месторождениях в 2009-2010 году.

"Мы не получили постоянного коммерческого объема углеводородов", - сказал изданию представитель компании в Польше.

Он подчеркнул, что компания решила не продолжать пробного бурения, отказавшись от этого проекта.

Как сообщал УНИАН, в марте текущего года польский Государственный институт геологии (PIG) обнародовал свои исследования запасов сланцевого газа в Польше, которые оказались в несколько раз меньшими, чем ранее прогнозировало Управление энергетической информации США - около 5,3 триллиона кубометров.

Польские специалисты оценили запасы в максимум 1,9 млрд кубометров, а извлекаемые - от около 350 до 770 млрд кубометров.

Справка УНИАН. Польша в прошлом году потребила около 14,5 млрд кубометров газа, 75% которого импортировала.

Польское правительство планировало начать промышленную добычу сланцевого газа, которое позволило бы снизить зависимость от поставок дорожающего российского газа с 2014 года.