Производство электроэнергии в январе-мае выросло на 3,2% – до 85,3 млрд кВт/ч

Производство электроэнергии в Украине в январе-мае 2012 года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 3,2% - до 85,3 млрд кВт/ч, сообщила Государственная служба статистики.

Атомные электростанции, доля которых в общенациональном производстве электроэнергии находится на уровне 45%, за пять первых месяцев 2012 года увеличили производство электроэнергии на 3,6% до 38,6 млрд кВт/ч.

Тепловые электростанции увеличили за этот период генерацию на 4,6%, до 41,4 млрд кВт/ч, а гидроэлектростанции сократили объем генерации на 11,2%, до 5,1 млрд кВт/ч.

В мае общий объем производства электроэнергии в стране сократился по сравнению с предыдущим месяцем на 2,3% - до 14,8 млрд кВт/ч. При этом, по сравнению с маем 2011 года, объем генерации в прошлом месяце вырос на 4,8%.

Как сообщал УНИАН, Украина планирует в 2012 году увеличить производство электроэнергии к предыдущему году на 3% - до около 200 млрд кВт/ч.

Справка УНИАН. Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины в 2011 году увеличилось на 3,2%, до 193,8 млрд кВт/ч.